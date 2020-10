Milan-Spezia 1-0: dal nulla di San Siro la zampata di Leao

Milan-Spezia 1-0: sblocca il risultato Rafael Leao

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Rafael Leao, al 57′, ha sbloccato il risultato in Milan-Spezia a San Siro. Primo gol in campionato per l’attaccante portoghese e settimo centro, in totale, in Serie A. Sugli sviluppi di una punizione battuta, dalla destra, da Hakan Çalhanoglu, il numero 17 rossonero, in area di rigore, ha bruciato tutti e piazzato la decisiva zampata. Palla alle spalle di Rafael e Milan-Spezia 1-0. SEGUI QUI LA DIRETTA TESTUALE DELLA PARTITA >>>