Milan-Sassuolo, Saelemaekers: “E’ mancata lucidità” | Serie A News

Giocatore giocatore, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' nel post-partita di Milan-Sassuolo a 'San Siro'

Alexis Saelemaekers, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' nel post-partita di Milan-Sassuolo. La gara era valida per la 32^ giornata di Serie A ed è andata in scena a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni: "Il secondo gol ci ha condannato, ma abbiamo fatto bene per i primi 75 minuti. Siamo mancati di lucidità negli ultimi 15 minuti. C'è stata anche un po' di sfortuna. Dobbiamo lavorare bene per fare al meglio le ultime gare di campionato".