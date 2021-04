Milan-Sassuolo, rossoneri imbattuti da nove partite contro i neroverdi

Quasi tutto pronto al fischio d'inizio di Milan-Sassuolo, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Ultimi precedenti positivi per il Diavolo

Il Sassuolo, da quando ha conquistato la promozione in Serie A, ha sempre continuato in crescendo il suo percorso. I neroverdi sono ormai una realtà consolidata del nostro campionato e sono una squadra sempre più difficile da affrontare. In questi anni gli emiliani sono stati etichettati come bestia nera per il Milan; affermazione più che vera visti gli scontri degli scorsi del passato. Ultimamente, però, i rossoneri hanno decisamente corretto il tiro. Il Milan, infatti, è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite di Serie A contro il Sassuolo (7V, 2N), mentre aveva perso quattro dei sei precedenti contro i neroverdi nel torneo (2V). Intanto anche il Milan si tira fuori dal progetto Superlega: il comunicato rossonero