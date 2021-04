Milan-Sassuolo, i precedenti tra le due squadre / Serie A News

Manca sempre meno al fischio d'inizio del match tra Milan e Sassuolo. Ecco come sono andati i precedenti tra i due club in Serie A

Manca sempre meno al fischio d'inizio del match tra Milan e Sassuolo, valido per la 32^ giornata di Serie A. I neroverdi hanno sempre rappresentato una sorta di bestia nera per il Diavolo, che però nelle ultime occasioni ha corretto il tiro. Sono 15 i precedenti tra Milan e Sassuolo in Serie A: i rossoneri conducono con nove vittorie a quattro, completano due pareggi. Intanto anche si Milan si tira fuori dal progetto Superlega: ecco il comunicato rossonero