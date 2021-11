Milan-Sassuolo, Dionisi: “Abbiamo trovato fiducia con il passare dei minuti”

Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022

Sassuolo che domina a San Siro: "Mi dicevi (riferito a Matri, ndr) che questo è un ambiente ottimo, ma vivo di alti e bassi. Abbiamo un pubblico di qualità, ma non un grande pubblico. Non voglio creare un alibi, ma abbiamo fatto una grande partita con l'Empoli dopo la Juve. Poi si dà più valore al risultato e non alla prestazione. Dobbiamo mettere attenzione in queste partite. Bisogna avere la voglia di non perdere gol, magari nelle partite di cartello siamo meno attenti. Con l'Empoli è stata partita però sull'1-1 non abbiamo accettato il pareggio."