Milan-Sampdoria, si attente l’esito del ricorso legato all’espulsione di Rebic

Il Milan potrebbe recuperare Leao e Rebic per la gara contro la Sampdoria: sul croato, però, si aspetta l'esito del ricorso

Ante Rebic, alle prese con l'infiammazione all'anca che lo ha costretto a fermarsi ai box per diverse gare, deve scontare l'espulsione rimediata in Milan-Napoli. I rossoneri, dopo aver analizzato il momento in cui il croato è stato mandato fuori dal campo di 'San Siro', ha presentato ricorso per ridurre la squalifica da due giornate ad una. La decisione da parte del giudice sportivo verrà resa nota a tutti lunedì 29 marzo. Se l'esito dovesse avere riscontro positivo, il numero 12 rossonero potrebbe essere a disposizione di Pioli per la partita di sabato contro la Sampdoria, infortunio all'anca permettendo. Intanto cambia il calcio in tv con la Serie A a Dazn. Ecco tutto quello che c'è da sapere.