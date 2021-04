Milan-Sampdoria 0-0 al 45′: impatto molle, piccola reazione nel finale

È terminato a 'San Siro', il primo tempo di Milan-Sampdoria, anticipo delle ore 12:30 della 29^ giornata di Serie A. Il racconto dei primi 45'

È terminato da pochi minuti, a 'San Siro', il primo tempo di Milan-Sampdoria, anticipo delle ore 12:30 della 29^ giornata di Serie A. Pessimo impatto per la squadra di Stefano Pioli dopo la pausa delle nazionali. I rossoneri si dimenticano di entrare in campo per praticamente tutto il primo tempo e non si trovano in svantaggio solo grazie a Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha effettuato una parata super su un colpo di testa di Thorsby scaturito dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Troppo poco per un Milan che, in 45 minuti, non si è mai reso pericoloso dalle parti di Audero. Bisognerà ripartire dall'ultimo quarto d'ora in cui il Diavolo ha accennato una reazione. Segui QUI il live testuale del secondo tempo del match di 'San Siro' >>>