Milan-Salernitana, Colantuono: “Partita indirizzata dopo pochi minuti”

Stefano Colantuono, allenatore granata, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Salernitana, 16^ giornata della Serie A 2021-2022

Sull'assetto giusto: "Abbiamo giocatori fuori, non riusciamo ad avere continuità. Bonazzoli questa partita non ha giocato dal primo mito perché non era al 100%, ci adattiamo alle situazioni .Chiaro che poi se ne potrebbero fare di cose, intanto sarebbe buono recuperare giocatori. Oggi in panchina avevamo giocatori non al 100%, è una situazione problematica che non mi permette di dare continuità al sistema di gioco. Anche Ribery non era al 100%, devo ringraziare anche lui".