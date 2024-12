Milan-Roma, il dato finale sugli spettatori a ‘San Siro’ | Serie A News

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Roma, 18^ partita della Serie A 2024-2025. Nonostante la vendita biglietti fosse partita in sordina, alla fine, come sempre, il pubblico rossonero, come sempre, ha fornito una buona risposta, presentandosi in massa allo stadio per sostenere i ragazzi di Paulo Fonseca.