Milan-Roma, le dieci curiosità sul match di San Siro | Serie A News

ULTIME NOTIZIE MILAN-ROMA: LE DIECI CURIOSITA’

MILAN-ROMA (fonte:acmilan.com)

Un altro big match dopo il Derby, un altro grande avversario di fronte a San Siro. Milan-Roma è il posticipo della quinta giornata di Serie A e mette in palio punti preziosi. I rossoneri non vogliono fermarsi in campionato e, alle 20.45, si giocano la possibilità di rimanere da soli in testa. Non sarà facile, lo dirà solo il verdetto del campo, intanto scopriamo 10 curiosità legate a questa sfida.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

1- Sono 85 i confronti tra Milan e Roma a San Siro in Serie A: 47 vittorie per i rossoneri, 19 per i giallorossi (19 anche i pareggi).

2- Il Milan ha vinto le ultime due gare interne contro la Roma in Serie A, l’ultima volta che i rossoneri hanno infilato tre successi consecutivi in casa contro i giallorossi è stata nel 1996 (con Fabio Capello in panchina).

SCONTRI DIRETTI

3- La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto più volte in Serie A (75 volte in 170 sfide).

4- Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, il Milan ha ottenuto tre successi nelle ultime cinque partite di Serie A contro la Roma (1N, 1P); uno dei quali proprio nel match più recente, lo scorso giugno.

5- Milan e Roma hanno pareggiato soltanto una delle diciannove partite di Serie A disputate nel mese di ottobre, completano il bilancio dodici successi rossoneri e sei giallorossi.

STATISTICHE GENERALI

6- Il Milan è l’unica squadra ad aver segnato il primo gol della partita in tutti gli incontri disputati finora in questa Serie A; dall’altra parte, la Roma ha subito la prima rete del match solo una volta, nella scorsa giornata contro il Benevento.

7- Il Milan ha la miglior difesa del campionato, al pari dell’Hellas Verona, grazie a un solo gol subito. Era dalla stagione 2006/07 che i rossoneri non subivano una sola rete nelle prime quattro partite stagionali di Serie A.

FOCUS GIOCATORI

8- Zlatan Ibrahimović ha segnato una doppietta in entrambe le ultime due sfide contro la Roma in campionato. Lo svedese ha segnato otto gol contro la Roma in Serie A: tra i giocatori attualmente in attività, solo Edinson Cavani ha realizzato più reti contro i giallorossi nella competizione (nove).

9- Rafael Leão ha preso parte a tre reti nelle ultime due partite giocate da titolare in Serie A (due gol, un assist), una in più rispetto a tutte i suoi precedenti dodici match giocati dal primo minuto nella competizione.

10- Simon Kjær ha giocato 22 gare di Serie A con la maglia della Roma nella stagione 2011/12. La prossima sarà la sua 100° presenza da titolare nel massimo campionato italiano.

