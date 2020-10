Milan-Roma, Kjaer: “Stiamo crescendo, ma ricordiamoci da dove siamo partiti”

Serie A, Milan-Roma: Kjaer nel post partita

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Simone Kjaer, giocatore rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport’ al termine del match di San Siro: le sue dichiarazioni.

Sul suo ambientamento al Milan e le sue responsabilità: “Si la sento molto, credo che la mia esperienza sia uno dei motivi per cui il Milan mi ha preso. Siamo cresciuti tanto come una grande squadra, peccato non aver vinto stasera”.

La differenza col Milan che ha trovato: “Mancava fiducia che significa tanto nel calcio, quando vinci le partite pian piano la fiducia arriva. Miglioriamo col lavoro e la squadra continua a crescere. Ottimo il lavoro del mister e continuiamo ad alzare l’asticella”.

Ti diverti in questo Milan? “Sì, il giorno che non mi divertirò più smetterò col calcio. Amo questo sport, è sempre stato un sogno per me venire al Milan. Noi una grande squadra? Stiamo crescendo, ma è importante ricordare da dove siamo partiti e ci vuole poco a tornare indietro. Dobbiamo restare coi piedi per terra e continuare a lavorare. Ognuno mette la gamba per il compagno”.

Su Eriksen: “Parlo con lui. Christian è un giocatore che conosco molto bene e nel suo ruolo è il più forte al mondo, ma ovviamente deve giocare al meglio delle sue condizioni”.

