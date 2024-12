Dybala: “Milan-Roma? Ci sentiamo pronti, sarà una partita difficile”

Dybala ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla partita contro il Milan, un avversario sempre temibile, e ha riconosciuto che la squadra dovrà dare il massimo per affrontare una sfida che si preannuncia ardua. La Roma, reduce da una vittoria importante, è consapevole che la partita con i rossoneri rappresenta un altro passo fondamentale nella lotta per obiettivi di alto livello in questa stagione.