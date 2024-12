Milan-Roma, Di Stefano: “Fonseca? E’ sotto la lente d’ingrandimento”

"Obbligo di raccontarvi di un’atmosfera strana in queste ultime ore intorno alla figura di Paulo Fonseca. Forse è sotto la lente di ingrandimento e lo dicono i risultati: c’è un‘atmosfera strana e iniziano a circolare tanti nomi di allenatori svincolati come Sarri, Allegri, Conceiçao. Come se fosse tutto nato all’improvviso: volendo c’erano nove giorni di tempo per cambiare".