Roma, ripresa degli allenamenti: Cristante out contro il Milan, Pisilli in dubbio

La Roma di Claudio Ranieri è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro il Milan: out Cristante e Pisilli?

Dopo il giorno di riposo concesso per Natale da Claudio Ranieri, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro il Milan, in programma tra tre giorni a San Siro. Il tecnico giallorosso, però, dovrà fare i conti con alcune defezioni importanti che complicano la situazione in vista di un match cruciale per le ambizioni della squadra.