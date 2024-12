Milan-Roma, torna Bennacer accolto dal boato di San Siro

Milan-Roma, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-25. I ragazzi di Paulo Fonseca devono vincere per cercare di accorciare sul quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Non solo, i rossoneri devono vincere per chiudere al meglio il 2024 e affacciarsi alla semifinale la Supercoppa italiana contro la Juventus. Torna in campo subito Bennacer al posto di Terracciano. Ismael ritorna in campo dopo il lunghissimo infortunio che non lo vedeva in campo dalla prima contro il Torino. Il centrocampista accolto dal boato di San Siro.