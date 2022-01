Milan-Roma, arbitra Chiffi. Ecco chi c’è al VAR | Serie A News

Sarà Daniele Chiffi, della sezione A.I.A. di Padova, a dirigere Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022. Tutte le news

Sarà Daniele Chiffi, classe 1984, della sezione A.I.A. di Padova, a dirigere Milan-Roma. La partita è valida per la 20^ giornata della Serie A 2021-2022 e si disputerà giovedì, alle ore 18:30, a 'San Siro'. Chiffi sarà assistito da Mauro Vivenzi e Sergio Ranghetti. Il quarto uomo sarà Rosario Abisso. In Milan-Roma, invece, al V.A.R. ci sarà Gianluca Aureliano, coadiuvato da Alessandro Costanzo.