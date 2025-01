Milan, ribaltone contro il Parma: 3 gol nei recuperi e record in Serie A

Il Milan centra una vittoria spettacolare contro il Parma, conquistando i tre punti con due gol negli ultimi minuti di recupero. Dopo essere stati sotto per gran parte della partita, con il Parma in vantaggio per 2-1 fino all’inizio del recupero, i rossoneri sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Reijnders e Chukwueze. Una rimonta che conferma la crescita della squadra, capace di non mollare mai anche nei momenti più critici.