Milan, rendimento super in trasferta nel 2021: ecco i numeri / Serie A News

Straordinario il cammino del Milan in trasferta nel 2021. Soltanto una volta nella storia i rossoneri hanno fatto meglio. Il punto

Dopo la splendida vittoria casalinga in rimonta contro il Verona, il Milan sarà di scena a Bologna questa sera. I rossoneri, lontani da San Siro, hanno offerto un rendimento super nel 2021. Nell'anno solare, infatti, il Diavolo ha ottenuto 13 vittorie, un pareggio e due sconfitte in Serie A: i rossoneri hanno ottenuto più successi esterni in un singolo anno solare solamente nel 1964 (14 in quel caso). Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>