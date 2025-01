Reijnders, il trascinatore del Milan: numeri da top player

Tra i protagonisti assoluti della stagione del Milan , spicca Tijjani Reijnders . Il centrocampista olandese, arrivato in estate dall’AZ Alkmaar , si è rapidamente imposto come uno dei pilastri della squadra, dimostrando qualità e leadership anche in un momento di transizione per il club, segnato dall’addio di Paulo Fonseca .

Sotto la guida dell’ormai ex tecnico rossonero, Reijnders ha messo in mostra tutto il suo talento, risultando spesso decisivo. I suoi numeri parlano chiaro: nove gol e tre assist in meno di metà delle partite stagionali. Prestazioni che lo proiettano non solo come uno dei migliori centrocampisti del campionato, ma come un giocatore capace di competere in termini realizzativi persino con alcuni attaccanti.