Milan, sei il re degli scontri diretti: il confronto con la scorsa stagione

Quella a cui abbiamo assistito ieri sera è stata una delle migliori partite del Milan disputate in stagione. Contro il Napoli, i rossoneri sono stati a dir poco perfetti. Molto attenti in fase difensiva, rapidi e imprevedibili in avanti. Il gol di Olivier Giroud è una vera e propria perla: non un grande gesto tecnico, ma il francese è dotato dell'istinto del vero bomber. Una palla sporca indirizzata nel fondo della rete che ricorda molto il primo dei due gol segnati nel derby. Grazie a questa vittoria, il Milan diventa il re degli scontri diretti in campionato. A tal proposito, ecco un confronto tra i risultati di quest'anno con quelli della passata stagione nei big match.