PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Rabiot manda un messaggio: “Siamo in un momento di difficoltà, serve l’appoggio dei tifosi”

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Milan, Rabiot manda un messaggio: “Siamo in un momento di difficoltà, serve l’appoggio dei tifosi”

Milan, Rabiot dopo l'Udinese: 'Serve l'appoggio dei tifosi. Rimaniamo uniti'
Al termine di Milan-Udinese, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TeleLombardia'
Redazione

Al termine di Milan-Udinese 3-0, valida per la 32^ giornata della Serie A 2025/26, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TeleLombardia'. Ecco, di seguito, le sue parole.

Tu c’eri in quella Juventus di Allegri che perse tanti punti dopo aver perso la possibilità di vincere lo Scudetto. Al Milan sta succedendo la stessa cosa? “Non so se è paragonabile ma ovviamente siamo in un momento di difficoltà, dobbiamo uscirne insieme, trovare serenità e rimanere concentrati sull’obiettivo. Fa male, su 4 partite abbiamo fatto 3 sconfitte. Ho visto il girone d’andata e quello che abbiamo fatto, e soprattutto per quello che abbiamo fatto finora non dobbiamo mollare. Dobbiamo rimanere concentrati perché l’obiettivo è importante per noi, per i tifosi, per la società, per tutti. Dobbiamo entrare in Champions”.

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Su Leao: “Arriverà il gol, anche magari delle prestazioni migliori. Dobbiamo stare uniti, chi scende in campo, chi rimane in partita, chi entra, chi gioca un po’ meno ed è deluso. Anche i tifosi che vengono allo stadio, stiamo dando il massimo. Non è facile per tutti in questa squadra, ci sono anche giocatori giovani che arrivano dall’estero. Finora abbiamo fatto molto bene, deve passare questo momento di difficoltà. Bisogna rimanere uniti e questo è il messaggio più importante. Mancano sei partite, cercheremo di fare più punti possibili, ma dobbiamo avere l’appoggio dei tifosi che per noi è molto importante”.

Perché i tifosi non devono essere preoccupati per il posto in Champions? “Cercheremo di fare il massimo. In questo momento stiamo cercando di dare il 100%. Penso che credono che noi giocatori facciamo il massimo. È vero che in alcuni momenti della stagione è più difficile perché c’è un po’ di stanchezza mentale, magari a livello fisico per alcuni giocatori. Dobbiamo cercare di fare le cose semplici e tornare alla vittoria. Dobbiamo rimanere uniti e andare a prendere l’obiettivo tutti insieme per poterci godere la Champions l’anno prossimo”.

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