Milan, Rabiot dopo l'Udinese: 'Serve l'appoggio dei tifosi. Rimaniamo uniti'

Su Leao: “Arriverà il gol, anche magari delle prestazioni migliori. Dobbiamo stare uniti, chi scende in campo, chi rimane in partita, chi entra, chi gioca un po’ meno ed è deluso. Anche i tifosi che vengono allo stadio, stiamo dando il massimo. Non è facile per tutti in questa squadra, ci sono anche giocatori giovani che arrivano dall’estero. Finora abbiamo fatto molto bene, deve passare questo momento di difficoltà. Bisogna rimanere uniti e questo è il messaggio più importante. Mancano sei partite, cercheremo di fare più punti possibili, ma dobbiamo avere l’appoggio dei tifosi che per noi è molto importante”.
Perché i tifosi non devono essere preoccupati per il posto in Champions? “Cercheremo di fare il massimo. In questo momento stiamo cercando di dare il 100%. Penso che credono che noi giocatori facciamo il massimo. È vero che in alcuni momenti della stagione è più difficile perché c’è un po’ di stanchezza mentale, magari a livello fisico per alcuni giocatori. Dobbiamo cercare di fare le cose semplici e tornare alla vittoria. Dobbiamo rimanere uniti e andare a prendere l’obiettivo tutti insieme per poterci godere la Champions l’anno prossimo”.
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