Milan, Rabiot dopo l'Udinese: 'Serve l'appoggio dei tifosi. Rimaniamo uniti'

Tu c’eri in quella Juventus di Allegri che perse tanti punti dopo aver perso la possibilità di vincere lo Scudetto. Al Milan sta succedendo la stessa cosa? “Non so se è paragonabile ma ovviamente siamo in un momento di difficoltà, dobbiamo uscirne insieme, trovare serenità e rimanere concentrati sull’obiettivo. Fa male, su 4 partite abbiamo fatto 3 sconfitte. Ho visto il girone d’andata e quello che abbiamo fatto, e soprattutto per quello che abbiamo fatto finora non dobbiamo mollare. Dobbiamo rimanere concentrati perché l’obiettivo è importante per noi, per i tifosi, per la società, per tutti. Dobbiamo entrare in Champions”.