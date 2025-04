Prima di Pulisic e Reijnders (entrambi 10 gol in questo torneo) l’ultima volta in cui due centrocampisti del Milan erano andati in doppia cifra di marcature in un singolo campionato di Serie A risaliva alla stagione 1972-1973. Alberto Bigon (10) e Gianni Rivera (17) in quel caso. LEGGI ANCHE: Venezia-Milan, Conceicao: “Futuro? Tra un mese”. E su Allegri dice … >>>