Milan-Pisa, Marianella: 'In casa devi provarla a chiudere'. E su Leao ...

Sulla coppia Leao-Gimenez : "Il gol di Leao dimostra che quando parte largo e può sfruttare il movimento degli altri rende di più . Io penso che questa si l'accoppiata migliore del Milan. Io non riesco a vedere Leao prima punta , ma può essere un'idea che stuzzica la mente di Allegri, come quella di schierare un tridente senza una vera prima punta composto da Nkunku, Pulisic e Leao. Gimenez che apre gli spazi all'altro, che dovrebbe essere Leao, credo sia la scelta migliore tra le tante possibili soluzioni offensive. Io stravedo per Nkunku che oggi non è entrato al massimo".

Sulle prossime sfide dei rossoneri: "Calendario difficile perché devi andare a Bergamo e poi c'è la Roma. Difficile leggere l'Atalanta questa stagione, è stata puntellata di alti e bassi. Secondo me ha un roster molto forte che non ha ancora raggiunto, in questa stagione, il massimo del suo potenziale. Nonostante questo, resta una trasferta tosta, così come una Roma in difficoltà dopo le ultime due sconfitte. L'ambiente Roma non è facile da gestire per un carattere meno abituato all'ambiente Roma come Gasperini".