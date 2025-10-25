Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Pisa, Marianella: “Allegri scottato di non aver avuto la capacità di chiudere la partita. Su Leao …”

MILAN-PISA

Milan-Pisa, Marianella: “Allegri scottato di non aver avuto la capacità di chiudere la partita. Su Leao …”

Milan-Pisa, Marianella: 'In casa devi provarla a chiudere'. E su Leao ...
Ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella spiega quello che secondo lui è stato il problema del Milan questa sera, analizzando anche il reparto offensivo rossonero dopo il gol di Leao contro il Pisa. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Al termine della partita tra Milan e Pisa, conclusa con il risultato di due a due, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Massimo Marianella per commentare la sfida di San Siro. Ecco che cosa ha detto.

Milan-Pisa, le parole di Marianella

—  

Non esser riusciti a mettere al sicuro il risultato: "La pecca maggiore del Milan è questa, assolutamente si. Ci ha provato nella ripresa, non dimentichiamo le due occasioni di Saelemaekers, sul quale fa un miracolo il portiere del Pisa. Se sei il Milan in casa devi provarla a chiudere. Allegri, da grande allenatore è rimasto scottato di non aver avuto la capacità di aver chiuso il risultato".

LEGGI ANCHE

Sui rimpianti della partita: "Qualche rimpianto lo ha anche il Pisa che al novantesimo era in vantaggio a San Siro".

Sulla coppia Leao-Gimenez: "Il gol di Leao dimostra che quando parte largo e può sfruttare il movimento degli altri rende di più. Io penso che questa si l'accoppiata migliore del Milan. Io non riesco a vedere Leao prima punta, ma può essere un'idea che stuzzica la mente di Allegri, come quella di schierare un tridente senza una vera prima punta composto da Nkunku, Pulisic e Leao. Gimenez che apre gli spazi all'altro, che dovrebbe essere Leao, credo sia la scelta migliore tra le tante possibili soluzioni offensive. Io stravedo per Nkunku che oggi non è entrato al massimo".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sulle prossime sfide dei rossoneri: "Calendario difficile perché devi andare a Bergamo e poi c'è la Roma. Difficile leggere l'Atalanta questa stagione, è stata puntellata di alti e bassi. Secondo me ha un roster molto forte che non ha ancora raggiunto, in questa stagione, il massimo del suo potenziale. Nonostante questo, resta una trasferta tosta, così come una Roma in difficoltà dopo le ultime due sconfitte. L'ambiente Roma non è facile da gestire per un carattere meno abituato all'ambiente Roma come Gasperini".

Leggi anche
Milan-Pisa, parla Costacurta: “Persa una grandissima occasione, si sono accontentati”
Pisa, Cuadrado in gol contro il Milan: “Ricordi bellissimi con Allegri. Sul rigore mi ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA