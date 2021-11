Milan, Pioli grande ex: i suoi numeri con la Fiorentina / Serie A News

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Fiorentina-Milan, partita valida per la 13^ giornata di Serie A. Stefano Pioli grande ex

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Fiorentina-Milan, match valido per la 13^ giornata di Serie A. Come noto Stefano Pioli è il grande ex della partita. L'allenatore rossonero ha allenato la viola per 69 volte in Serie A (24V, 24N, 21P) e ha perso solo una delle ultime otto gare da allenatore in Serie A contro gli avversari di questa sera (6V, 1N). Inoltre Pioli ha pareggiato soltanto uno degli ultimi quindici match da allenatore in Serie A contro la Fiorentina (8V, 6P), 1-1 proprio con il Milan nel febbraio 2020. Ecco come e dove vedere Fiorentina-Milan in tv o in diretta streaming >>>