Milan, Pioli: “Bakayoko troppo alto, doveva legare. Giroud vicino al rientro”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Udinese-Milan, partita della 17^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Su Brahim Diaz: "Non è il suo momento migliore. Ha avuto le sue occasione, ne ha avute due. Deve ritrovare la miglior condizione. Solo allenandosi e giocando potrà ritornare sui suoi livelli".

Sui tre cambi: "Sto bene anche se i giocatori non mi hanno aiutato nel primo tempo. Ho fatto i tre cambi per avere una gestione della palla più veloce e pulita e per avere più uno contro uno in fascia. Poi alla fine abbiamo cercato tanto Zlatan per trovare il pareggio e per fortuna ci siamo riusciti".

Sulla partita: "Sicuramente quando trovi difese così piazzate c'è mancata la lucidità nelle scelte. C'era un momento giusto di cambiare gioco, aprire il gioco.. Dovevamo fare un giro in più in maniera che gli avversari si muovessero di più. Nel primo tempo non siamo stati brillanti, il gol subito ci ha tolto fiducia, la partita è stata difficile. La serata non era delle migliori, era una partita difficile e mi è piaciuta la reazione. Chiaro che dobbiamo ritrovare la nostra qualità, i nostri ritmi. Abbiamo concesso un po' troppo".

Punto guadagnato o occasione persa?: "Noi cominciamo tutte le partite per vincerle. Se poi non le vinciamo non siamo soddisfatti, portare a casa un risultato positivo è. Sappiamo benissimo che siamo usciti dalla Champions, adesso c'è campionato e Coppa Italia. Partiamo dai piccoli obiettivi. L'anno scorso abbiamo fatto 43 punti, ora ne abbiamo 39. Possiamo fare meglio".

Sul gol subito: "Il problema è che Bakayoko non doveva stare tra le linee, ma doveva legare, il nostro centrocampista era troppo alto, non deve ricevere lì con il corpo che dava spalle alla porta. Oggi abbiamo provato a costruire con Isma che si abbassava tra i due centrali, ma non sempre ci è riuscito in modo preciso e veloce".

Se spera di recuperare qualche giocatore: "Quello più vicino al recupero è Giroud, ma non lo so, vediamo. Faremo anche due giorni di riposo, avremo una settimana per preparare una sfida contro un grande avversario. Vogliamo giocare una partita di qualità superiore rispetto a quella di stasera".

Su Ibrahimovic: "Ibra vuole sempre segnare, vuole aiutare la squadra a vincere. Ha fatto un gran gol, si è fatto trovare nella posizione giusta".