Milan, per Brahim Diaz solo gol fuori casa: solo in due hanno fatto meglio

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha segnato esclusivamente in trasferta in Serie A. Solo due centrocampisti hanno fatto meglio

C'è una curiosità che riguarda Brahim Diaz e i suoi gol segnati in Serie A. Lo spagnolo può vantare cinque centri in campionato, tutti lontano da San Siro. Escludendo le reti segnate su calcio di rigore, solo due centrocampisti (Milinkovic-Savic e Mkhitaryan) hanno fatto meglio, entrambi con 6 gol, in questa voce statistica. L'ultima marcatura del numero 10 rossonero risale all'esordio in questa stagione contro la Sampdoria a 'Marassi'.