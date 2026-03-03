Milan, Pavlovic e Leao decisivi: i loro numeri testimoniano la crescita

Cremonese-Milan decisa dai gol di Pavlovic e Leao. I due rossoneri hanno già migliorato i loro numeri della stagione passata

Nel weekend di Serie A appena concluso, il Milan di Massimiliano Allegri si è subito rialzato dopo la brutta sconfitta di 'San Siro' contro il Parma di Carlos Cuesta. I rossoneri sono scesi in campo domenica alle ore 12:30 allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona per affrontare la formazione guidata dal tecnico Davide Nicola.

I rossoneri, dopo 33 anni, sono tornati alla vittoria in questo stadio che era diventato quasi un tabù per le reti segnate. Prima di domenica, il gol allo 'Zini' mancava proprio dall'ultimo successo datato 26 settembre 1993. Nell'ultimo match contro la Cremonese, invece, i gol segnati sono stati due e sono arrivati entrambi nel finale di gara. Prima Strahinja Pavlovic sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi Rafael Leao in contropiede su assist di Nkunku.