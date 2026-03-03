Milan, Pavlovic e Leao decisivi: i loro numeri testimoniano la crescita

LEGGI ANCHE: Pellegatti sicuro: "Casemiro vuole giocare con Modric. Non mi interessano le smentite">>>
Sono due gol importanti per le stagioni dei due calciatori. Quello del serbo è il terzo in campionato in 23 presenze e supera così il bottino totale dello scorso campionato (2 in 24 gare). Stesso discorso, ma con numeri diversi per il portoghese. Leao è arrivato a quota 9 gol in questa Serie A (in 20 presenze), superando le 8 messe a segno nelle 34 partite dello scorso campionato. I tifosi del Diavolo si augurano che questi numeri possano continuare ad aggiornarsi nelle prossime undici sfide di campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA