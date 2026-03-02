Milan imbattibile fuori casa: nel mirino un record che dura da più di 20 anni

Pianeta Milan
Milan, numeri da top europea fuori casa: solo il Bayern Monaco come i rossoneri in stagione

Assieme al Bayern Monaco, il Milan è imbattuto in trasferta. Nel mirino un record della stagione 2003/04. Ecco tutti i dettagli
Il Milan torna subito alla vittoria dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Parma di Carlos Cuesta e fa registrare dei numeri da capogiro. Nell'ultimo weekend, quello della 27^ giornata di Serie A, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri era ospite della Cremonese allo stadio 'Giovanni Zini'.

Milan a caccia di record fuori casa

I rossoneri sono scesi in campo all'orario inusuale delle 12:30 e hanno portato a casa un successo fondamentale in vista del derby contro l'Inter di domenica prossima e per quanto riguarda la corsa Champions. Il Milan ha vinto contro la squadra di Davide Nicola 0-2 grazie ai gol nel finale di Pavlovic e Leao. La sedicesima vittoria in campionato porta con sé un dato che fa impressione.

Il Milan, assieme al Bayern Monaco, è l'unica squadra nei top 5 campionati europei ad essere ancora imbattuta fuori casa. Come ricorda il club rossonero sul proprio sito, "è la seconda volta che i rossoneri, nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95), rimangono imbattuti nelle prime 14 gare esterne stagionali di Serie A: l'altra nel 2003/04, quando la prima sconfitta lontano dal Meazza arrivò al 17˚ match contro la Reggina". I rossoneri ora hanno nel mirino il record della stagione 2003/04 per concludere l'annata in modo storico.

