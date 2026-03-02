Milan imbattibile fuori casa: nel mirino un record che dura da più di 20 anni

LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan, altro errore sotto porta e difficoltà: Pulisic non è al top. Cosa fare?
Il Milan, assieme al Bayern Monaco, è l'unica squadra nei top 5 campionati europei ad essere ancora imbattuta fuori casa. Come ricorda il club rossonero sul proprio sito, "è la seconda volta che i rossoneri, nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95), rimangono imbattuti nelle prime 14 gare esterne stagionali di Serie A: l'altra nel 2003/04, quando la prima sconfitta lontano dal Meazza arrivò al 17˚ match contro la Reggina". I rossoneri ora hanno nel mirino il record della stagione 2003/04 per concludere l'annata in modo storico.
