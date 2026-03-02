Milan imbattibile fuori casa: nel mirino un record che dura da più di 20 anni

Il Milan torna subito alla vittoria dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Parma di Carlos Cuesta e fa registrare dei numeri da capogiro. Nell'ultimo weekend, quello della 27^ giornata di Serie A, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri era ospite della Cremonese allo stadio 'Giovanni Zini'.

Milan a caccia di record fuori casa

I rossoneri sono scesi in campo all'orario inusuale delle 12:30 e hanno portato a casa un successo fondamentale in vista del derby contro l'Inter di domenica prossima e per quanto riguarda la corsa Champions. Il Milan ha vinto contro la squadra di Davide Nicola 0-2 grazie ai gol nel finale di Pavlovic e Leao. La sedicesima vittoria in campionato porta con sé un dato che fa impressione.