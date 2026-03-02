Cremonese-Milan 0-2, Sabatini: 'Rossoneri consapevoli del percorso'

Nel suo ultimo video su YouTube, il noto giornalista di 'Mediaset' Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Milan contro la Cremonese. Nel video, il giornalista ha voluto analizzare la partita della squadra di Massimiliano Allegri, sottolineando le prestazioni di alcuni giocatori rossoneri. In particolare, Sabatini ha elogiato la retroguardia del Diavolo. Ecco, di seguito, le sue parole sul 2-0 rossonero a Cremona.
CREMONESE-MILAN
Sabatini commenta Cremonese-Milan: “0-2 sembra un risultato troppo ampio per quello che si è visto”
"Vittoria abbastanza sofferta e il 2-0 sembra un risultato troppo ampio per quello che si è visto in campo anche se la Cremonese è stata pericolosa solo una volta con la parata di Maignan sul colpo di testa di Luperto. Poi alcuni errori di mira da parte di Bonazzoli e Vardy. È un Milan consapevole del percorso anche se settimana scorsa c'è stata l'interruzione della striscia di imbattibilità. Maignan è stato impiegato solo in un'occasione, Tomori molto volenteroso ma molto anche impreciso, De Winter sta acquisendo personalità, Pavlovic è un giocatore che seppur un po' confusionario è un giocatore titolare anche per l'anno prossimo".
