Cremonese-Milan 0-2, Sabatini: 'Rossoneri consapevoli del percorso'

Nel suo ultimo video su YouTube, il noto giornalista di 'Mediaset' Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Milan contro la Cremonese . Nel video, il giornalista ha voluto analizzare la partita della squadra di Massimiliano Allegri , sottolineando le prestazioni di alcuni giocatori rossoneri. In particolare, Sabatini ha elogiato la retroguardia del Diavolo. Ecco, di seguito, le sue parole sul 2-0 rossonero a Cremona.

"Vittoria abbastanza sofferta e il 2-0 sembra un risultato troppo ampio per quello che si è visto in campo anche se la Cremonese è stata pericolosa solo una volta con la parata di Maignan sul colpo di testa di Luperto. Poi alcuni errori di mira da parte di Bonazzoli e Vardy. È un Milan consapevole del percorso anche se settimana scorsa c'è stata l'interruzione della striscia di imbattibilità. Maignan è stato impiegato solo in un'occasione, Tomori molto volenteroso ma molto anche impreciso, De Winter sta acquisendo personalità, Pavlovic è un giocatore che seppur un po' confusionario è un giocatore titolare anche per l'anno prossimo".