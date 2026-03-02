Partita viva e combattuta, risolta con la perseverenza giusta e cambi decisivi. Buona la prova di Stahinja Pavlović, solido dietro e determinante nel gol che stappa la sfida. Buono anche il primo tempo di Fofana che riesce a creare superiorità giocando tra le linee alle spalle di un Vandeputte troppo audace. E poi Leão, che torna al gol e a incidere, specie quando parte da esterno del tridente, anche se serve più precisione per concretizzare al meglio le chance che si presentano. Tre punti fondamentali per restare secondi a 57 punti e avvicinarsi al Derby contro l'Inter capolista con slancio. Nota conclusiva: non tutte le strisce positive si sono concluse, in trasferta siamo a 13 risultati utili consecutivi.
LA CRONACA
Avvio intenso allo Zini: la Cremonese spinge con Bonazzoli e Vandeputte. Al 6' Vardy ci prova da dentro l'area ma trova due volte l'opposizione decisiva di Rabiot. Il Milan risponde al 10' con Leão anticipato e al 20' con Saelemaekers che sfiora il palo. Si fanno vedere i grigiorossi che vanno vicini al vantaggio prima con Bonazzoli e poi ancora Vardy. Al 34' Fofana pesca i ltaglio di Leão, che a tu per tu con Audero tocca sotto per scavalcare il portiere ma mette a lato. Prima dell'intervallo Audero miracoloso salva prima su Pulisic e poi su Fofana. Al 45' da angolo Rabiot di testa non trova la porta. Primo tempo che si chiude senza reti.
Ripresa d'assalto rossonero, tante le occasioni create: al 60' Rabiot mette al centro per Leão che, disturbato da Audero, calcia alto a porta vuota. La Cremonese replica con Vandeputte sopra la traversa, poi è ancora Leão a provarci due volte trovando sempre Audero attentissimo. All'80' tornano pericolosi i grigiorossi, ma Maignan salva senza affanno su Luperto. Nel finale il Milan sfonda: all'89' angolo di Modrić, deviazione di De Winter e Pavlović spinge in rete: 0-1. In pieno recupero la partita si chiude definitivamente: contropiede perfetto, Füllkrug serve Nkunku alle spalle della difesa, a tu per tu con il portiere l'attaccante francese appoggia a Leão che deposita il definitivo 2-0 a porta vuota.
CREMONESE-MILAN 0-2
CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti (21'st F. Terracciano), Luperto, Folino; Zerbin (21'st Barbieri), Thorsby, Vandeputte (37'st Grassi), Maleh, Pezzella; Vardy (21'st Djurić), Bonazzoli. A disp.: Nava, Silvestri; Ceccherini, Faye, Floriani; Bondo, Payero; Sanabria. All.: Nicola
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (33'st Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (17'st Füllkrug), Fofana (17'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi (44'st Estupiñan); Leão, Pulisic (33'st Nkunku). A dips.: Pittarella, P. Terracciano; Odogu; Jashari. All.: Allegri
Arbitro: Massa di Imperia.
Gol: 44'st Pavlović (M), 49'st Leão (M).
Ammoniti: 31'st F. Terracciano (C), 40'st Maleh (C)
