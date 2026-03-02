Partita viva e combattuta, risolta con la perseverenza giusta e cambi decisivi. Buona la prova di Stahinja Pavlović, solido dietro e determinante nel gol che stappa la sfida. Buono anche il primo tempo di Fofana che riesce a creare superiorità giocando tra le linee alle spalle di un Vandeputte troppo audace. E poi Leão, che torna al gol e a incidere, specie quando parte da esterno del tridente, anche se serve più precisione per concretizzare al meglio le chance che si presentano. Tre punti fondamentali per restare secondi a 57 punti e avvicinarsi al Derby contro l'Inter capolista con slancio. Nota conclusiva: non tutte le strisce positive si sono concluse, in trasferta siamo a 13 risultati utili consecutivi.