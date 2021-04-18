Il Milan è al secondo posto in classifica con 66 punti, gli stessi dello scorso anno ma con ancora sette partite da giocare in campionato
Con la vittoria di oggi per 2-1 contro il Genoa, il Milan ha consolidato il secondo posto in classifica a quota 66 punti. Anche lo scorso anno i rossoneri avevano terminato il campionato con gli stessi punti di adesso. L'unica differenza è che mancano ancora sette partite al termine di questa Serie A, segno di come il 'Diavolo' sia migliorato notevolmente rispetto alla scorsa stagione. Ecco gol e highlights del match tra Milan e Genoa, terminato 2-1 per i rossoneri
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