Milan-Napoli, Serafini: “I rossoneri avrebbero meritato il pareggio nel primo tempo”

Serafini ha messo in evidenza i due gol subiti come frutto di errori del portiere Maignan. "Sul primo gol, non capisco perché, con tutte quelle maglie azzurre in area, non abbia calciato lontano. Sul secondo, è arrivato in ritardo, anche se Kvara poteva essere contrastato meglio". Ha poi sottolineato come ci sia stata una differenza di qualità tra le due squadre, con il Napoli che ha dimostrato maggiore controllo nel possesso palla.