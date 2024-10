Il Milan di Paulo Fonseca ha perso, 0-2, ieri sera a 'San Siro' contro il Napoli di Antonio Conte per via dei gol di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia nel primo tempo. Al termine della partita, poi, parlando con le televisioni, Fonseca ha dichiarato di avere visto una squadra in crescita e, soprattutto, ancora in corsa per lo Scudetto.