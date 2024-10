Milan-Napoli 0-2, così Fonseca nel post-partita di 'San Siro' — Al termine di Milan-Napoli, poi, Fonseca ha analizzato cosa non è andato nella sua squadra. «Sono io il responsabile per quello che succede in campo - ha detto, così come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina -. Abbiamo fatto degli errori sui gol che non dobbiamo commettere ma sono più fiducioso che mai perché vedo come sta cambiano e crescendo la squadra. È vero però che mi aspettavo più punti e meno difficoltà nel cambiare il modo di giocare».

«Obiettivo Scudetto? Non posso dire il contrario per quanto visto - ha incalzato Fonseca dopo Milan-Napoli 0-2 -: come siamo stati uniti, come abbiamo lottato e creato. Non ricordo di nessuna squadra vincere uno Scudetto dopo nove partite. Nella mia testa c’è solo lavorare e far crescere il gruppo per entrare nella lotta. Sono sicuro che giocando così avremo un futuro positivo: siamo una squadra unita».

"Preoccupato per i gol subiti. Leão? Nessun conflitto tra noi" — Fonseca ha poi proseguito così: «Non mi piace cercare scuse e parlare degli assenti, è vero che mancavano giocatori importanti ma chi ha giocato ha fatto bene e non so se con altri sarebbe cambiato qualcosa. La squadra ha avuto una buona reazione, abbiamo giocato un calcio di qualità e creato tanto contro una squadra che si abbassa tanto come il Napoli. Non era facile». Intanto, il suo Milan è rimasto a secco a 'San Siro' dopo 18 gare di campionato: non accadeva dal novembre 2023.

«La mia preoccupazione è per i tanti gol subiti, siamo sempre noi a commettere errori. Ma sono soddisfatto del gioco e delle opportunità avute, dobbiamo migliorare nelle ultime scelte ma non vedo in Serie A squadre con la nostra qualità», l'opinione di Fonseca, il quale, poi, ha chiosato così su Leão. «Non ci sono conflitti tra noi, solo posso scegliere chi far giocare. La panchina non è un modo per motivarlo, è suo dovere fare sempre di più per la squadra, e vale per tutti, io non devo pregare nessuno. Quando è entrato ha fatto bene, come Noah Okafor».