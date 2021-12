Milan-Napoli, Messias: “Noi poco cinici? Non vedo nessun problema”

Junior Messias, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, 18° turno della Serie A 2021-2022

Giocatore giocatore, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci vuole sempre la qualità, l’atteggiamento giusto e l'approccio alla partita. Sarà importante oggi. Se siamo poco cinici? Non vedo nessun problema. Tutte le squadre passano momenti in cui le cose non vanno bene. Noi lavoriamo con voglia in settimana, per me non ci sono problemi".