Milan-Napoli, Pioli: “Partita scudetto? No, da alta classifica” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Napoli , partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni: "Partita scudetto? Si può dire partita da alta classifica, ma fino a un mese fa non valeva lo scudetto così come adesso perché mancano tante partite.

Su Messias: "E' la qualità la chiave di qualsiasi gara, soprattutto quando il livello si alza. Bisognerà farse le cose giuste al momento giuste. Junior ha le qualità adatte per trovare lo spunto giusto".

Su Petagna: "Non so perché Spalletti ha fatto questa scelta. Sappiamo che tipo di interpretazione vogliamo dare alla nostra fase di non possesso palla"