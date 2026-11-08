Sette partecipazioni al gol nelle prime sei presenze in Serie A con la maglia del Milan. È questo il biglietto da visita di Diego Moreira, protagonista di un avvio di stagione che lo ha già proiettato tra i giocatori più incisivi del campionato rossonero. Il numero 22 ha messo insieme quattro reti e tre assist, raggiungendo un traguardo che, nell'era recente, apparteneva a un nome ben conosciuto dai tifosi milanisti: Mario Balotelli.

Il paragone non è casuale. Come riportato nelle statistiche alla vigilia della sfida contro il Genoa, dal 2004-2005 nessun giocatore del Milan aveva partecipato a più gol nelle prime sei partite di campionato con i rossoneri. Moreira ha così eguagliato il primato di Balotelli, che nel 2013 aveva raggiunto quota sette nello stesso numero di presenze.

Quattro gol e tre assist: il derby ha consacrato il belga

Il rendimento del belga è diventato ancora più evidente nel derby contro l'Inter. Nella vittoria per 3-1 del Milan, Moreira è stato decisivo in tutte e tre le marcature rossonere: prima ha servito il cross per il colpo di testa vincente di Christian Pulisic, poi ha battuto il corner da cui è nato il gol di Adrien Rabiot e, infine, ha firmato personalmente la terza rete con una splendida punizione mancina.

Una prestazione che ha confermato quanto il classe 2004 sia diventato importante per la squadra di Rúben Amorim. Non soltanto gol e assist: Moreira offre velocità, capacità di saltare l'uomo e imprevedibilità negli ultimi metri. Qualità che gli hanno permesso di incidere fin da subito, trasformandolo in una delle sorprese più positive della stagione rossonera.

Da Balotelli a Moreira: un record che racconta la crescita del Milan

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Il riferimento a Balotelli dà ulteriore valore al rendimento del belga. Eguagliare un simile dato dopo appena sei presenze significa aver trovato un impatto realizzativo fuori dal comune, soprattutto considerando la giovane età e il percorso di adattamento al calcio italiano.Per Moreira, naturalmente, il traguardo è soltanto un punto di partenza. La sfida sarà mantenere questa continuità anche nelle prossime settimane, confermando di poter essere un riferimento stabile nell'attacco rossonero. Il Milan, intanto, si gode un giocatore capace di lasciare il segno in modi diversi. E il confronto statistico con Balotelli è già una fotografia significativa del suo inizio di avventura a San Siro.