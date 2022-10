Milan-Monza, Tatarusanu: “Dispiace per Maignan. Ma io sono pronto”

Ciprian Tatarusanu , portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Monza , partita valida per l'11^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul farsi trovare pronto dopo la lunga inattività : "Non è stato facile entrare e giocare dopo un anno. Ma ho ripreso il campo, il rapporto con la squadra e mi sento molto meglio".

Su come è andata la partita di oggi: "Dall'inizio siamo stati concentrati sul nostro tipo di gioco, lavoriamo molto in allenamento. Contento che la partita sia stata sbloccata con un gol partito dal mio piede, ma Brahim Díaz ha fatto sicuramente più di me (ride, n.d.r.)".