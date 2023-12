Milan-Monza, Palladino: “Vogliamo avere la giusta mentalità”

"Quando affronti le grandi squadre sei sempre preoccupato perchè hanno valori importanti che possono metterti in difficoltà nonostante le assenze. Dovremo essere noi bravi a sopperire al gap facendo la partita perfetta. Fare punti contro le big non è facile, ma ci crediamo e siamo qui con la giusta mentalità dopo una bella settimana piena di energia positiva Cercheremo di fare del nostro meglio per regalare una gioia al dottor Galliani".