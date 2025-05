Milan-Monza, la protesta continua fuori dallo stadio: “Assurda porcheria”

Milan-Monza, 38^ e ultima partita della stagione rossonera. Il Diavolo si gioca l'ottavo posto con la Fiorentina. Serve vincere per superare la Viola (che giocherà domani) ed evitare la prima partita di Coppa Italia a metà agosto. Tutti gli altri obiettivi sono evaporati dopo una stagione fallimentare su tutte le competizioni (tolta la Supercoppa). Con ogni probabilità sarà l'ultima gara al Milan di Conceicao e potrebbe esserlo anche per molti giocatori in bilico, tra cui tanti big (Reijnders, Theo, Maignan, Leao).