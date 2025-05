Milan-Monza, Gabbia è l’ultimo MVP della stagione rossonera

( fonte: acmilan.com ) - Il Milan chiude la stagione con una vittoria per 2-0 contro il Monza a San Siro , grazie a una prestazione solida di Matteo Gabbia , eletto MVP del match . Il difensore centrale ha aperto le marcature al 64', sfruttando al meglio un assist di Chukwueze con un colpo di testa preciso. La sua attenzione difensiva ha contribuito a mantenere la porta inviolata, dimostrando ancora una volta la sua importanza per la squadra.

Gabbia è stato protagonista di una partita impeccabile, non solo per il gol decisivo ma anche per la sua presenza costante in difesa. Ha effettuato due interventi decisivi e ha guidato la retroguardia con sicurezza. Il suo colpo di testa vincente ha sbloccato il risultato, mettendo il Milan sulla strada della vittoria. La sua capacità di leggere il gioco e di anticipare gli avversari è stata fondamentale per il successo rossonero.