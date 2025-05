Milan-Monza, Conceicao non parla: addio in silenzio?

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, non ha parlato al termine di Milan-Monza, partita della 38^ giornata della Serie A 2024-2025

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, non ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Monza, partita della 38^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Il tecnico del Diavolo non ha rilasciato nessuna dichiarazione anche a 'DAZN', 'SKY' e in conferenza stampa. Al suo posto parola al vice Joao Costa. Conceicao era squalificato dopo il rosso preso contro la Roma