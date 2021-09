Milan, Maignan portiere con percentuale più alta di parate / Serie A News

Dopo poche partite Mike Maignan è già diventato l'idolo dei tifosi del Milan. A giudicare dai suoi numeri non può che essere così

L'addio a parametro zero di Gianluigi Donnarumma è stato un boccone amaro da digerire per i tifosi del Milan. L'arrivo di Mike Maignan, però, è servito al popolo rossonero per dimenticare molto più in fretta l'attuale portiere del Psg. Fin da subito il francese ha dimostrato personalità e affidabilità tra i pali e in numeri lo confermano. L'ex Lille, infatti, è il portiere con la più alta percentuale di parate nelle prime tre giornate di questa Serie A con il 90% di conclusioni respinte.