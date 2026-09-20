Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': i rossoneri di Rúben Amorim sono reduci da 2 vittorie e 2 pareggi nelle prime 4 giornate di campionato
Probabili formazioni Milan-Lecce: Moreira ancora in panchina | Video
Strahinja Pavlović, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Lecce, sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Lecce, così Pavlović nel pre-partita di 'DAZN'Su San Siro che compie 100 anni: “Ricordo la prima volta, quando ho giocato qui ed ero molto contento. Stasera dobbiamo vincere”.
Su cosa bisogna fare per accorciare le distanze dalle prime in classifica: “Siamo ancora all’inizio della stagione. La cosa più importante è che dobbiamo rimanere calmi. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, lavorare di più. Stasera è un’altra opportunità per tornare alla vittoria”.
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