Milan-Lecce, coro per Maignan: “Magic Magic Mike Mike” | PM NEWS

Il Milan si prepara per la partita di Serie A contro il Lecce: come riporta il nostro inviato Stefano Bressi, coro dalla Curva per Maignan

Come riportato dal nostro inviato allo Stadio San Siro, Stefano Bressi, la Curva Sud, prima della partita tra Milan e Lecce, ha finalmente intonato un coro per il portiere rossonero Mike Maignan. Il ritmo è lo stesso dei cori che venivano cantati per Nelson Dida, altro grande portiere della storia del Diavolo. "Magic Magic Mike Mike", questo il coro per il francese, che resta uno dei punti fondamentali del Milan e uno dei portiere più forti al Mondo. Ecco come e dove vedere Milan-Lecce in tv o in diretta streaming >>>