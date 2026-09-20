Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': i giallorossi del tecnico abruzzese avevano già conquistato punti in trasferta vincendo a Venezia
Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, partita valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Lecce, le parole di Di Francesco
"Se veniamo a San Siro e non siamo accesi facciamo fatica. Oggi lo siamo stati ad intermittenza e non ce lo possiamo permettere. Quello che mi dà più fastidio è che non diamo mai la sensazione di essere pericolosi. Siamo mancati sulla riconquista e sui tempi di pressione, questo ha aiutato il Milan ad uscire con maggiore facilità. Loro attaccavano la profondità, noi lo abbiamo fatto pochissimo. Sul gol di Pulisic potevamo leggere meglio il lancio di Pavlovic: Siebert aveva tre metri di vantaggio, ma è stato troppo lento a scappare all'indietro".
Il paragone tra le due squadre e l'aspetto fisico
"Non possiamo paragonarci al Milan, ma dovevamo rendergli la vita più dura. Avremmo dovuto avere più coraggio nelle giocate. Aspetto fisico? Le partite durano uguale sia per noi sia per gli avversari".
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