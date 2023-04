Milan-Lecce, la curiosità: i precedenti tra le due squadre | Serie A News

Sono 33 le sfide in Serie A tra Milan e Lecce, con un bilancio che favorisce i rossoneri (19 vittorie, 12 pareggi e solo 2 sconfitte). Il tema ricorrente è quello del gol: soltanto in uno dei 16 precedenti a San Siro (0-0 nel gennaio 1994) i rossoneri non sono andati a segno, e in tutti gli ultimi 10 incontri interni tra le due squadre il Milan ha sempre realizzato almeno due marcature (29 in totale). Sono 21, in 33 precedenti di campionato (a Milano o in Puglia), le volte in cui i rossoneri hanno realizzato minimo due gol. Ecco come e dove vedere Milan-Lecce in tv o in diretta streaming >>>