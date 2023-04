Milan-Lecce 1-0, Diavolo in vantaggio con Leao | News

Dopo un primo tempo complicato, in cui aveva fatto parecchia fatica, il Milan si è portato in vantaggio grazie ad una rete di Rafael Leao. Il portoghese ha raccolto un cross di Sandro Tonali e ha superato di testa, con un colpo non suo, Falcone. Diavolo in vantaggio a San Siro a pochi minuti dal termine del primo tempo. Ecco come e dove vedere Milan-Lecce in tv o in diretta streaming >>>