Milan-Lazio, Tare: “Dobbiamo solo pensare a stasera”

Milan-Lazio, le dichiarazioni pre-partita di Tare

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima di Milan-Lazio, gara della 14^ giornata di Serie A in programma alle ore 20:45 a ‘San Siro‘.

Ecco le dichiarazioni di Tare: “Luis Alberto non è tutto, è una mancanza un po’ di tutta la squadra. Soprattutto nelle ultime partite in casa. Udinese e Verona sono state sconfitte pesanti, o anche a Benevento. È mancata la squadra per mille motivi, non solo Luis Alberto. Abbiamo diverse volte parlato con Simone Inzaghi e col Presidente, sappiamo cosa ci siamo detti. Dobbiamo solo cercare di pensare a stasera, poi ci sarà un incontro per valutare ciò che è stato fatto in questi mesi e vedremo che succederà”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>