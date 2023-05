Milan-Lazio, Sarri: “C’era l’idea che l’arbitro indirizzasse la partita”

Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha parlato a 'Lazio Style Channel' dopo Milan-Lazio, partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di 'Lazio Style Channel' al termine di Milan-Lazio, partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lazio 2-0, così Sarri nel post-partita di 'San Siro' — Sulla partita: "L'aspetto condizionante della partita è che dopo mezz'ora eravamo sotto 2-0 in una partita che non ha proposto niente. La squadra ha perso fiducia, ha dato la partita come persa, quando in realtà si era solo alla mezz'ora. Nel secondo tempo siamo entrati quasi rassegnati, non mi è piaciuto l'inizio. Mi sono piaciuti invece gli ultimi 10/15 minuti”.

Sul problema della Lazio nelle ultime gare: "Il problema è materiale, abbiamo 2/3 giocatori determinanti che ora non sono in condizione. Ora arriveranno i dati della partita e noi abbiamo fatto più chilometri del Milan. Siamo primi in tutti i dati qualitativi".

Sui presunti episodi arbitrali: "Siamo abituati agli episodi. Nei primi 30 minuti è stata una conduzione pesante, l'idea era di uno che voleva indirizzare la partita. L'intervento sul primo gol siamo al limite, molti arbitri lo fischiano. Noi dobbiamo pensare alla reazione".

Sugli infortunati: "Bisogna che rientrino Cataldi e Vecino, e non è detto. Ora non abbiamo molte soluzioni. In questo momento che manca poco, bisogna avere la forza di guardare in avanti perché abbiamo tempi ridotti per valutare e analizzare".